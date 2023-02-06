В Hogwarts Legacy нашли отсылку на фильм «Гарри Поттер и Тайная комната»

События Hogwarts Legacy разворачиваются за 100 лет до книг и фильмов о Гарри Поттере, однако разработчики не могли не оставить в большой RPG отсылки на экранизацию.
И одну из пасхалок уже обнаружили в редакции Gamereactor. Неподалёку от кабинета профессора Фига в Хогвартсе можно найти уборную с примечательной последней кабинкой. Если открыть её, то на унитазе можно обнаружить груду книг и котелок, в котором булькает некая зелёная жидкость. Судя по всему, это оборотное зелье, которое варила Гермиона в «Гарри Поттере и Тайная комната».
Фото: Warner Bros.
Кроме того, рядом с Хогсмидом журналисты обнаружили игрушечного Нюхлера с несколькими чашками. Судя по всему, это отсылка на «Алису в стране чудес».
Фото: Warner Bros.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже сегодня ночью, 7 февраля.
- 6 февраля 2023
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