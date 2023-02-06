LaNm и Ori пожаловались на задержки в выплате зарплат клубом Team Aster

Сразу несколько известных китайских игроков в Dota 2 сообщили, что организация Team Aster регулярно задерживает заработную плату киберспортсменам и тренерам.

Изначально о финансовых проблемах клуба сообщил бывший мидер клуба Цзэн Ori Цзяоян, затем это подтвердил легендарный киберспортсмен Чжан LaNm Чжичэн, который тренировал Team Aster с августа 2020 по ноябрь 2022 года.

Чуть позже к обсуждению подключились другие представители сообщества: выяснилось, что Aster задерживает зарплату в течение трёх лет.

В клубе не прокомментировали обвинения, однако через несколько часов игроки удалили свои сообщения — Ori и LaNm объяснили, что Team Aster связалась с ними и проводит переговоры.

Team Aster — вторая по силе команда китайского региона по Dota 2. На прошедшем чемпионате мира The International 2022 состав клуба занял четвёртое место.