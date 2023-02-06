LaNm и Ori пожаловались на задержки в выплате зарплат клубом Team Aster

Сразу несколько известных китайских игроков в Dota 2 сообщили, что организация Team Aster регулярно задерживает заработную плату киберспортсменам и тренерам.
Изначально о финансовых проблемах клуба сообщил бывший мидер клуба Цзэн Ori Цзяоян, затем это подтвердил легендарный киберспортсмен Чжан LaNm Чжичэн, который тренировал Team Aster с августа 2020 по ноябрь 2022 года.
Чуть позже к обсуждению подключились другие представители сообщества: выяснилось, что Aster задерживает зарплату в течение трёх лет.
В клубе не прокомментировали обвинения, однако через несколько часов игроки удалили свои сообщения — Ori и LaNm объяснили, что Team Aster связалась с ними и проводит переговоры.
Team Aster — вторая по силе команда китайского региона по Dota 2. На прошедшем чемпионате мира The International 2022 состав клуба занял четвёртое место.
- 6 февраля 2023
-
20:10
-
19:55
-
19:41
-
19:29
-
19:19
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:32
-
18:26
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:30
-
17:23
-
17:04
-
16:41
-
16:20
-
15:57
-
15:43
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
14:01
-
13:35
-
13:31
-
13:03
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
11:50