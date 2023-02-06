Это не шутка. По шоу «Миллиарды» сделают сериалы «Миллионы» и «Триллионы»

Кабельный телеканал Showtime сообщил о планах выпустить серию спин-оффов к своим популярным сериалам, включая «Декстер» и «Миллиарды» — об этом пишет WSJ.

К шоу «Миллиарды» о противостоянии финансовых гигантов Нью-Йорка планируется выпустить сразу четыре подобных проекта, причём они получат названия других числительных — «Миллионы» и «Триллионы». Первый сериал будет приквелом, действие которого будет происходить в Майами.

Что касается «Декстера», Showtime хотят заказать несколько спин-оффов об истории серийных убийц, с которыми главный персонаж оригинала встречается по ходу сюжета.

Помимо этого, в компании хотят запустить новую франшизу, основанную на ремейке французского сериала «Бюро». Режиссёром проекта назначен Джордж Клуни.