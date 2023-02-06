Гигантскую Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» пробежали всего за 17 часов

Hogwarts Legacy обещает быть гигантской игрой: сами разработчики тратят на полное прохождение больше 80 часов. Однако спидраннеров и других любителей проходить видеоигры как можно быстрее подобный хронометраж совсем не устраивает, и они делают всё, чтобы пробежать новинку как можно быстрее.
На канале GameClips уже вышло полное прохождение Hogwarts Legacy — автор прошёл игру по «Гарри Поттеру» всего за 17 часов. При этом он выполнял только сюжетные задания, игнорируя побочные квесты, исследование и другие активности. Конечно, это далеко не самый скоростной результат: сообщество спидраннеров наверняка найдёт способы пробежать Hogwarts Legacy в разы быстрее с помощью багов и глитчей.
Видео доступно на YouTube-канале GameClips. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже сегодня ночью, 7 февраля.
- 6 февраля 2023
-
20:10
-
19:55
-
19:41
-
19:29
-
19:19
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:32
-
18:26
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:30
-
17:23
-
17:04
-
16:41
-
16:20
-
15:57
-
15:43
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
14:01
-
13:35
-
13:31
-
13:03
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
11:50