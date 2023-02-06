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Гигантскую Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» пробежали всего за 17 часов

Гигантскую Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» пробежали всего за 17 часов
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Hogwarts Legacy обещает быть гигантской игрой: сами разработчики тратят на полное прохождение больше 80 часов. Однако спидраннеров и других любителей проходить видеоигры как можно быстрее подобный хронометраж совсем не устраивает, и они делают всё, чтобы пробежать новинку как можно быстрее.

На канале GameClips уже вышло полное прохождение Hogwarts Legacy — автор прошёл игру по «Гарри Поттеру» всего за 17 часов. При этом он выполнял только сюжетные задания, игнорируя побочные квесты, исследование и другие активности. Конечно, это далеко не самый скоростной результат: сообщество спидраннеров наверняка найдёт способы пробежать Hogwarts Legacy в разы быстрее с помощью багов и глитчей.

Видео доступно на YouTube-канале GameClips. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже сегодня ночью, 7 февраля.

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