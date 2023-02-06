«Стримы отравляют мою жизнь». Илья Мэддисон объявил о завершении карьеры стримера

Известный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов в своём телеграм-канале рассказал, что больше не планирует проводить прямые трансляции.

По словам Мэддисона, эфиры на Twitch негативно влияют на его состояние.

Друзья, так больше жить нельзя. Стримы отравляют мою жизнь, так что я принял решение уйти из стриминга.

Тем не менее в комментариях не приняли слова Давыдова всерьёз. За последние несколько лет он регулярно объявлял о том, что готов сменить Twitch на другую площадку, взять длительный отпуск или вообще завершить стримерскую деятельность.

К примеру, 3 января Мэддисон выпустил большой блог, в котором призвал фанатов «особо не ждать стримов», поскольку он намеревался заняться собой. Однако через два дня стример возобновил регулярные трансляции.