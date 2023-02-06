Видео: Майкл Скотт из сериала «Офис» спасает галактику в Mass Effect

Блогер eli_handle_b․wav продолжает переносить культовых персонажей из кино и сериалов в миры видеоигр. В этот раз «жертвой» автора стал Майкл Скотт в исполнении Стива Карелла — региональный менеджер компании Dunder Mifflin из сериала «Офис». Он попал в мир Mass Effect и заменил капитана Шепарда, пройдя весь путь легендарного героя.
Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат NBC и Electronic Arts.
Так, по сюжету ролика Скотт становится командиром «Нормандии», набирает команду для невозможной миссии, сражается со жнецами и даёт интервью скандальной журналистке. И делает он это, конечно же, в стиле сериала: с юмором и знакомыми шутками. Не обошлось без заигрывания с дамами и издевательствами над Джокером.
Ранее eli_handle_b․wav уже отправлял Арнольда Шварценеггера из фильма «Вспомнить всё» в мир Cyberpunk 2077.
- 6 февраля 2023
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