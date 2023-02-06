В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с сотнями бесплатных демоверсий

В Steam начался очередной фестиваль под названием «Играм быть». В течение ивента пользователи могут опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от создателей. Таким образом, инди-разработчики смогут представить свои проекты на публику без лишних затрат на рекламную кампанию.

Сами игры в этот раз поделили на 11 основных категорий: экшены, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, многопользовательские, с поддержкой контроллера и игры в виртуальной реальности. Многие из представленных продуктов уже можно предзаказать с небольшой скидкой.

Фестиваль «Играм быть» продлится с 6 по 13 февраля. Ознакомиться со всеми представленными играми можно на главной странице ивента.