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Сериал The Last of Us бьёт рекорды, которые не смог сделать даже «Дом дракона»

Сериал The Last of Us бьёт рекорды, которые не смог сделать даже «Дом дракона»
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The Last of Us неожиданным образом продолжает бить рекорды — даже после спорной третьей серии зрители сериала всё чаще подключаются к просмотру именно в момент премьеры шоу утром в понедельник.

Четвёртую серию в момент выхода посмотрели 7,5 млн человек — это на 17% больше результатов третьей серии, и это почти на 3 млн больше показателя пилотного эпизода продолжительностью полтора часа. Для сериала это небывалые результаты — даже гиперуспешный «Дом дракона» уже к третьей серии начал терять зрителей.

Показатели премьерных показов серий The Last of Us

  1. Первая серия — 4,7 млн
  2. Вторая серия — 5,7 млн (+22%)
  3. Третья серия — 6,4 млн (+12%)
  4. Четвёртая серия — 7,5 млн (+17%).

Пятая серия The Last of Us выйдет на двое суток раньше — утром в субботу.

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