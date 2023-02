Сериал The Last of Us бьёт рекорды, которые не смог сделать даже «Дом дракона»

The Last of Us неожиданным образом продолжает бить рекорды — даже после спорной третьей серии зрители сериала всё чаще подключаются к просмотру именно в момент премьеры шоу утром в понедельник.

Четвёртую серию в момент выхода посмотрели 7,5 млн человек — это на 17% больше результатов третьей серии, и это почти на 3 млн больше показателя пилотного эпизода продолжительностью полтора часа. Для сериала это небывалые результаты — даже гиперуспешный «Дом дракона» уже к третьей серии начал терять зрителей.

Показатели премьерных показов серий The Last of Us

Первая серия — 4,7 млн Вторая серия — 5,7 млн (+22%) Третья серия — 6,4 млн (+12%) Четвёртая серия — 7,5 млн (+17%).

Пятая серия The Last of Us выйдет на двое суток раньше — утром в субботу.