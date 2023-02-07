Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series

На канале ElAnalistaDeBits вышло сравнение Hogwarts Legacy на различных платформах. Автор ролика сравнил игру на ПК, PS5 и Xbox Series — на этих платформах, кроме ПК, игра уже доступна.
Хуже остальных выглядит версия тайтла для Xbox Series S — на консоли игра в режиме качества работает в разрешении 1188p при 30 FPS, на PS5 и Xbox Series X проект запускается в 1800p. ПК-версию тестировали в разрешении 4K.
Самая насыщенная и проработанная дальность прорисовки получилась на ПК. На всех трёх консолях заметны некоторые графические артефакты, тогда как на ПК их нет.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment
Другие детали из анализа Hogwarts Legacy
- С включённой трассировкой лучей у игры уменьшается дальность прорисовки и качество текстур
- Xbox Series S — единственная консоль среди новых, которая не поддерживает трассировку лучей
- Быстрее всего загрузки происходят на PS5. Следом по скорости идут ПК, Xbox Series S и Xbox Series X
- Плотность NPC на Xbox Series S заметно ниже, чем на других платформах
- В целом Hogwarts Legacy работает отлично на всех платформах, серьёзных проблем обнаружено не было
Hogwarts Legacy уже доступна для владельцев расширенного издания на PS5 и Xbox Series. Доступ к ПК-версии откроется сегодня вечером. Глобальный релиз на этих платформах ожидается 10 февраля, а до PS4, Xbox One и Nintendo Switch тайтл доберётся позже.
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