Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series

На канале ElAnalistaDeBits вышло сравнение Hogwarts Legacy на различных платформах. Автор ролика сравнил игру на ПК, PS5 и Xbox Series — на этих платформах, кроме ПК, игра уже доступна.

Хуже остальных выглядит версия тайтла для Xbox Series S — на консоли игра в режиме качества работает в разрешении 1188p при 30 FPS, на PS5 и Xbox Series X проект запускается в 1800p. ПК-версию тестировали в разрешении 4K.

Самая насыщенная и проработанная дальность прорисовки получилась на ПК. На всех трёх консолях заметны некоторые графические артефакты, тогда как на ПК их нет.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment

Другие детали из анализа Hogwarts Legacy

С включённой трассировкой лучей у игры уменьшается дальность прорисовки и качество текстур

Xbox Series S — единственная консоль среди новых, которая не поддерживает трассировку лучей

Быстрее всего загрузки происходят на PS5. Следом по скорости идут ПК, Xbox Series S и Xbox Series X

Плотность NPC на Xbox Series S заметно ниже, чем на других платформах

В целом Hogwarts Legacy работает отлично на всех платформах, серьёзных проблем обнаружено не было

Hogwarts Legacy уже доступна для владельцев расширенного издания на PS5 и Xbox Series. Доступ к ПК-версии откроется сегодня вечером. Глобальный релиз на этих платформах ожидается 10 февраля, а до PS4, Xbox One и Nintendo Switch тайтл доберётся позже.