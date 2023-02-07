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Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно загрузить для ПК

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно загрузить для ПК
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Обладатели расширенного издания игры Hogwarts Legacy на PS5 и Xbox Series уже могут играть в проект, однако доступ у ПК-геймеров откроется лишь сегодня в 21:00 мск. В Steam уже можно предзагрузить тайтл.

Об этом сообщили сами разработчики в социальных сетях. Если у кого-то предзагрузка не началась, разработчики порекомендовали перезапустить Steam. После этого всё должно заработать.

Фото: Twitter

Hogwarts Legacy получилась действительно отличной игрой по всеми любимой франшизе. Критики тепло приняли проект, ругая устаревший открытый мир, однообразность противников и другие мелочи. В основном отзывы положительные.

Hogwarts Legacy доступна на PS5 и Xbox Series, а сегодня вечером выйдет и на ПК. Позже тайтл доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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