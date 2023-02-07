«Под удар попало наше моральное состояние». Глава Take-Two — об утечке GTA 6

Как вы помните, в конце прошлого года произошла крупная утечка GTA 6. Rockstar говорила, что это событие определённо негативно повлияло на команду, однако отменять разработку игры никто не стал. Теперь утечку прокомментировал генеральный директор Take-Two Штраус Зельник.

По словам Зельника, утечка никак не повлияла на Take-Two в финансовом плане, однако самый сильный удар получило именно эмоциональное состояние сотрудников Rockstar и самого Штрауса.

Мы очень серьёзно относимся к утечкам, и они разочаровывают всех нас. Подобное действительно расстраивает и расстраивает всю команду. C точки зрения бизнеса это никак не повлияло на нас. Но под удар попало эмоциональное и моральное состояние каждого из нас.

Также Штраус отметил, что в данный момент масштабных сокращений не планируется, однако задержаться «навсегда» в Take-Two вряд ли получится.

После утечки GTA 6 авторы заявили, что продолжают разработку в спокойном темпе. Пока что у игры нет даже примерной даты релиза.