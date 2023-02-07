СМИ: в России резко сократилось число вакансий для разработчиков игр

Количество вакансий для разработчиков игр в четвёртом квартале прошлого года сократилось более чем в 2 раза – на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков сайта HeadHunter.
Так, количество игровых вакансий в 2022 году сокращалось от квартала к кварталу. В первом квартале показатель вырос на 63%, однако во втором показал падение на 5%. В третьем квартале предложений было ещё на 33% меньше. Подобный кризис связывают с уходом студий с местного рынка, релокацией специалистов и остановкой найма в России.
При этом на фоне сокращения вакансий растут предлагаемая зарплата разработчиков и популярность онлайн-курсов по игровой разработке. За последние два года число образовательных программ в игровой индустрии выросло почти в полтора раза, на 45%. Школы запускают новые курсы или организовывают бесплатные программы, чтобы сохранить темпы роста.
Эксперты заявляют, что 2022 году потребность в профильных специалистах в России резко снизилась и это уже сказалось на интересе к обучению таким специальностям. В основном это коснулось больших программ с высоким ценником и длительным временем обучения. Короткие курсы чувствуют себя лучше. Впрочем, онлайн-школы сейчас живут на том, что продают не знания, а «мечту о прекрасном будущем, где выпускник трудоустроится с большую компанию на большую зарплату», отмечает источник издания из игровой студии.
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