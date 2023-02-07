В Dota 2 нашли иконки способностей новых персонажей
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Датамайнер DOTA_DM опубликовал в своём Telegram изображения, которые смог отыскать в файлах Dota 2. Судя по всему, это концепты иконок способностей новых персонажей, которых ещё не добавили в игру.
По большей части это касается Muerta — персонажа, которого анонсировали на The International 2022. По уже раскрытой датамайнерами информации, ей принадлежат способности Bird Samurai и Gunslinger.
Фото: DOTA_DM
Другие иконки относятся к другим героям, информация о которых уже появлялась в игре. Среди них Puppet Master, Valkyrie, Vampyr и ещё более 15 разных концептов.
Обновление 7.33 будет добавлено в Dota 2 в ближайшее время. Среди нововведений ожидается новый персонаж Муэрта, а также серия уникальных предметов и изменений баланса.
Новость по темеВ Dota 2 анонсировали нового персонажа — Muerta
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