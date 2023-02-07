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Стримерша проходит Elden Ring на акустической гитаре

Стримерша проходит Elden Ring на акустической гитаре
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Стримерша под ником MissMikkaa стала настоящей легендой в сообществе Elden Ring. И без того хардкорную игру девушка решила пройти на танцевальном коврике. Ей это удалось, однако MissMikkaa пошла ещё дальше — девушка хочет завершить проект на акустической гитаре.

По словам стримерши, она использует программу AbjectAudioInputs. С помощью неё девушка привязала частоту гитарных струн к действиям клавиатуры и мыши. Ей нужно было настроить правильную частоту. Как отметила MissMikkaa, это было сложно, но интересно.

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На недавнем стриме MissMikka с помощью гитары одолела босса Маргита. Девушка планирует полностью пройти Elden Ring таким способом.

Можно не сомневаться в том, что MissMikkaa пройдёт Elden Ring в очередной раз, но только уже с помощью гитары. Фанаты шутят, что после гитары стримерша найдёт ещё один необычный способ прохождения.

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