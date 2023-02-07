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Продажи тактической Marvel's Midnight Suns оказались провальными

Продажи тактической Marvel's Midnight Suns оказались провальными
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Этой ночью издательство Take-Two опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2022 года. Глава компании Штраус Зельник не стал комментировать успехи стратегии Marvel's Midnight Suns, однако сделал это в ответ на вопрос журналистов.

По словам СЕО, в Take-Two довольны оценками прессы и отзывами игроков, однако стартовые продажи оказались провальными. Зельник не назвал точных цифр, однако сослался на возможную причину: неудачное релизное окно — игра вышла в один день с The Callisto Protocol и Need for Speed Unbound. Однако глава компании всё ещё надеется, что игра ещё наберёт в продажах, как в своё время набирали XCOM 2 и Civilization 6.

Marvel’s Midnight Suns вышла 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, а в этом году году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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