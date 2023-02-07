Продажи тактической Marvel's Midnight Suns оказались провальными

Этой ночью издательство Take-Two опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2022 года. Глава компании Штраус Зельник не стал комментировать успехи стратегии Marvel's Midnight Suns, однако сделал это в ответ на вопрос журналистов.
По словам СЕО, в Take-Two довольны оценками прессы и отзывами игроков, однако стартовые продажи оказались провальными. Зельник не назвал точных цифр, однако сослался на возможную причину: неудачное релизное окно — игра вышла в один день с The Callisto Protocol и Need for Speed Unbound. Однако глава компании всё ещё надеется, что игра ещё наберёт в продажах, как в своё время набирали XCOM 2 и Civilization 6.
Marvel’s Midnight Suns вышла 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, а в этом году году тактика доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
- 7 февраля 2023
-
14:26
-
14:23
-
14:11
-
14:10
-
14:00
-
13:49
-
13:27
-
13:20
-
13:15
-
13:14
-
13:04
-
13:01
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:00
-
11:38
-
11:06
-
10:34
-
09:30
-
08:58
-
08:30
-
00:53
- 6 февраля 2023
-
21:23
-
20:41
-
20:10
-
19:55
-
19:41
-
19:29
-
19:19
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:32