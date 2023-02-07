Activision подтвердила выход «премиальной Call of Duty» в этом году

Опубликовав свой финансовый отчёт за 2022 год Activision подтвердила, что планирует выпустить в этом году «полноценную премиальную» Call of Duty. Что конкретно под этим подразумевается, неизвестно, но, возможно, речь идёт о новой части серии.
Ещё в конце 2022 года Activision говорила о выпуске премиальной Call of Duty. Тогда для многих встал вопрос о том, говорит ли Activision о полноценной части или каком-то дополнении. Журналист Джейсон Шрайер говорил об активной поддержке Modern Warfare 2.
Во всей франшизе Call of Duty наши команды работают над улучшением четвёртого квартала, а планы на 2023 год включают в себя ещё более привлекательные онлайн-сервисы на разных платформах и следующий полноценный ежегодный премиальный релиз в серии блокбастеров.
Источники известного журналиста Тома Хендерсона сообщили, что в этом году действительно состоится премиум-релиз Call of Duty, но какой-то конкретики нет. Ранее появилась информация, что Infinity Ward выпустит спин-офф Call of Duty про «Гоуста» из Modern Warfare 2.
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