Капитан Entity прокомментировал замены в NAVI по Dota 2

Капитан европейской команды Entity по Dota 2 Дмитрий Fishman Полищук высказался о решении NAVI заменить сразу трёх игроков основного состава после вылета во второй дивизион.

По его мнению, ещё перед началом сезона «рождённым побеждать» следовало обратить внимание на мидера Максима mellojul Пнёва. При этом Фишман уверен, что найти исполнителей на другие позиции будет труднее.

Думаю, что состав NAVI просто не сыгрался. Странно, что они не взяли самого сильного украинца — Mellojul, у Макса всегда был большой ранг (топ-20). Ну, может сейчас он окажется в NAVI. На керри я бы оставил V-Tune, думаю, он сильный игрок и хороший тиммейт. А вот на оффлейн непонятно, кого брать. Нужен второй Resolut1on.

В начале февраля Natus Vincere объявила, что основной состав по Dota 2 покинут три игрока — V-Tune, Nicky`Cool и Laise.