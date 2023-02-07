iLTW откажется выступать на мейджоре в Перу, даже если получит предложение от HellRaisers
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Российский игрок в Dota 2 Игорь iLTW Филатов заявил, что не будет выступать на The Lima Major 2023 в Перу.
В последнее время ходили слухи, что он может заменить Дахака, который внезапно покинул HellRaisers. Однако сам киберспортсмен не собирается возвращаться к профессиональной карьере.
На мейджор я не еду, ребята. Не поеду уже в любом случае на мейджор, даже если HellRaisers скажут: «Мы тебя возьмём». Я скажу: «Нет, я не играю». Вот так вот. Даже если они выберут меня, я не пойду.
Если честно, я даже из группы вышел. Не знаю, мне так не хочется играть в профессиональную «Доту»…
За две недели до старта мейджора в Перу состав HellRaisers покинул керри Никита Daxak Кузьмин. В последних матчах вместо него за HR играли iLTW и V-Tune.
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