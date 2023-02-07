Sony работает над продолжением фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Как сообщает издание Deadline, Sony начала работу над следующей частью франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинокомпания одобрила продолжение слэшера во многом из-за успеха перезапуска «Крика» с Джеком Куэйдом.

Сюжетных подробностей сиквела пока нет, однако уже известно, что в нём сыграют Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший, снявшиеся в оригинальном фильме 1997 года. Вместе с ними появятся и куда более молодые герои, которым ветераны передадут эстафету для дальнейших картин. Режиссёром будущей ленты выступит Дженн Робинсон («Отомсти за меня», «Личная жизнь»).

Когда именно выйдет новая часть серии и будет ли она учитывать события двух продолжений, пока неизвестно. Премьеру сиквела точно не стоит ждать в этом году.