Sony работает над продолжением фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
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Как сообщает издание Deadline, Sony начала работу над следующей частью франшизы «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинокомпания одобрила продолжение слэшера во многом из-за успеха перезапуска «Крика» с Джеком Куэйдом.
Сюжетных подробностей сиквела пока нет, однако уже известно, что в нём сыграют Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший, снявшиеся в оригинальном фильме 1997 года. Вместе с ними появятся и куда более молодые герои, которым ветераны передадут эстафету для дальнейших картин. Режиссёром будущей ленты выступит Дженн Робинсон («Отомсти за меня», «Личная жизнь»).
Когда именно выйдет новая часть серии и будет ли она учитывать события двух продолжений, пока неизвестно. Премьеру сиквела точно не стоит ждать в этом году.
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