Владельцы «Властелина колец» обвиняют компанию по уборке мусора в плагиате
Поделиться
Издание BBC поделилось забавной историей. Правообладатели бренда «Властелин колец» из компании Middle-earth Enterprises обратили внимание на действующую фирму по сбору мусора в Британии. Претензия компании в том, что название фирмы слишком сильно похоже на название «Властелина колец».
Фото: BBC
Основатели фирмы Ник Локвуд и Дэн Уокер уверены, что любой человек в здравом уме увидит разницу между сверхпопулярной франшизой и их фирмой.
Middle-earth Enterprises направила нам запрос с тем, что мы используем их торговую марку. Они утверждают, что мы вводим клиентов в заблуждение. Но любой в здравом уме понимает, что мы совершенно отдельный и неконкурентоспособный по сравнению с ними бизнес.
По словам Локвуда, теперь его фирме предстоит потратить много тысяч фунтов и сил, чтобы провести ребрендинг — всё ради того, чтобы «успокоить многомиллиардную компанию».
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
15:56
-
15:27
-
15:02
-
14:52
-
14:26
-
14:23
-
14:11
-
14:10
-
14:00
-
13:49
-
13:27
-
13:20
-
13:15
-
13:14
-
13:04
-
13:01
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:00
-
11:38
-
11:06
-
10:34
-
09:30
-
08:58
-
08:30
-
00:53
- 6 февраля 2023
-
21:23
-
20:41
-
20:10
-
19:55
-
19:41
-
19:29
-
19:19
-
19:19
Партнерский контент