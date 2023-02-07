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Владельцы «Властелина колец» обвиняют компанию по уборке мусора в плагиате

Владельцы «Властелина колец» обвиняют компанию по уборке мусора в плагиате
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Издание BBC поделилось забавной историей. Правообладатели бренда «Властелин колец» из компании Middle-earth Enterprises обратили внимание на действующую фирму по сбору мусора в Британии. Претензия компании в том, что название фирмы слишком сильно похоже на название «Властелина колец».

Фото: BBC

Основатели фирмы Ник Локвуд и Дэн Уокер уверены, что любой человек в здравом уме увидит разницу между сверхпопулярной франшизой и их фирмой.

Middle-earth Enterprises направила нам запрос с тем, что мы используем их торговую марку. Они утверждают, что мы вводим клиентов в заблуждение. Но любой в здравом уме понимает, что мы совершенно отдельный и неконкурентоспособный по сравнению с ними бизнес.

По словам Локвуда, теперь его фирме предстоит потратить много тысяч фунтов и сил, чтобы провести ребрендинг — всё ради того, чтобы «успокоить многомиллиардную компанию».

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