Глава Take-Two: нейросети никогда не смогут выпустить хит в духе GTA

Глава Take-Two Штраус Зельник прокомментировал развитие нейросетей в последние годы и поделился своим мнением насчёт развития ИИ. По словам СЕО, игровая индустрия и серия GTA в том числе действительно выиграет от использования технологий искусственного интеллекта, однако нейросети не смогут заменить разработчиков и самостоятельно создать большой хит.

Мы открываем очень захватывающую эру новых инструментов, и они позволят нашим командам и командам наших конкурентов создавать действительно интересные вещи более эффективно. Так что мы захотим сделать больше, мы захотим использовать ещё больше креатива.



И нет, никому не удастся сказать ИИ «Пожалуйста, сделай конкурента GTA, который будет лучше, чем сама GTA» и сразу выпустить игру на дисках и в цифровых площадках. Люди могут попытаться, но из этого ничего не выйдет.

Сами нейросети Зельник сравнивает с изобретением калькуляторов: когда-то считалось, что после их появления люди перестанут учить математику, но этого не произошло. В итоге устройства стали лишь инструментом для более эффективной работы.