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Бен Стиллер сыграет сразу трёх братьев в сериале о разлучённых близнецах

Бен Стиллер сыграет сразу трёх братьев в сериале о разлучённых близнецах
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Как сообщает издание Variety, Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Ночь в музее») поработает над новым сериалом для Sony Pictures Television. Шоу будет основано на документальном фильме «Три одинаковых незнакомца», который рассказывает удивительную историю трёх братьев-близнецов. Их разлучили в раннем детстве, а воссоединились друг с другом они аж в 19 лет.

Отмечается, что всех трёх братьев сыграет сам Бен Стиллер — это будет первая крупная роль актёра за долгие годы. Кроме того, он выступит исполнительным продюсером мини-сериала — аналогичную должность он занимал и в недавнем шоу «Разделение», которое стало большим хитом для AppleTV+.

О дате начала съёмок, актёрском составе и премьере пока нет никакой информации. Судя по всему, выход сериала состоится не раньше 2024 года.

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