«Чёрная пантера 2» стала самой крупной цифровой премьерой Marvel в истории

1 февраля фильм «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» вышел в цифре. Картина появилась в сервисе Disney+ и стала самой популярной премьерой Marvel в истории онлайн-кинотеатра.
Точными данными в Disney не делятся, однако за первые пять дней «Чёрную пантеру» посмотрели больше, чем «Тора: Любовь и гром», «Доктора Стрэнджа 2» и другие фильмы четвёртой фазы киновселенной. В целом это неудивительно: лента побила рекорд ноябрьских сборов в США и довольно уверенно показывала себя в кинотеатрах, собрав более $ 842 млн в мировом прокате.
Помимо успехов в сервисе Disney+, «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» также стала единственным фильмом Marvel, который номинировали на «Оскар-2023». Лента может завоевать награды сразу в четырёх категориях: лучшая женская роль второго плана (Анджела Бассетт), лучшие костюмы, лучшие визуальные эффекты и лучшая песня.
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