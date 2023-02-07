«Чёрная пантера 2» стала самой крупной цифровой премьерой Marvel в истории

1 февраля фильм «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» вышел в цифре. Картина появилась в сервисе Disney+ и стала самой популярной премьерой Marvel в истории онлайн-кинотеатра.

Точными данными в Disney не делятся, однако за первые пять дней «Чёрную пантеру» посмотрели больше, чем «Тора: Любовь и гром», «Доктора Стрэнджа 2» и другие фильмы четвёртой фазы киновселенной. В целом это неудивительно: лента побила рекорд ноябрьских сборов в США и довольно уверенно показывала себя в кинотеатрах, собрав более $ 842 млн в мировом прокате.

Помимо успехов в сервисе Disney+, «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» также стала единственным фильмом Marvel, который номинировали на «Оскар-2023». Лента может завоевать награды сразу в четырёх категориях: лучшая женская роль второго плана (Анджела Бассетт), лучшие костюмы, лучшие визуальные эффекты и лучшая песня.