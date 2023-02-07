Завтра Nintendo проведёт большую презентацию своих новых игр

Nintendo анонсировала новую презентацию Direct, в ходе которой компания представит игры, выходящие в первой половине 2023 года. Точный список новинок неизвестен, однако сам ивент продлится целых 40 минут. Презентация начнётся 9 февраля в 1:00 мск и пройдёт на YouTube-канале корпорации.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.

Скорее всего, немалую часть презентации посвятят The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Игра должна выйти 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch. Какие ещё игры покажет Nintendo, неизвестно, однако компания наверняка приготовила сюрпризы для игроков.

Последняя презентация Direct прошла в сентябре прошлого года. Она также продлилась около 40 минут.