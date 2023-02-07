Геральта добавили в Fortnite. Как получить Ведьмака?

В Fortnite начался кроссовер с «Ведьмаком» — владельцы актуального боевого пропуска могут получить Геральта и другую атрибутику по вселенной. Для этого нужно выполнить определённые испытания.
Сейчас доступно пять предметов: постер, граффити, украшение на спину, анимация со знаком Игни и кирка в виде меча. Выполнив все испытания для их получения (активировать четыре перка, выполнить три заказа, победить одного босса, использовать эмоцию в тронном зале и нанести 500 урона холодным оружием), игроки получат и Геральта.
Доступные сейчас предметы
Это лишь часть предметов — через 21 день откроют ещё пять предметов и испытания для их открытия.
Но вдобавок к этому стартовало событие «Школа ламы» — тоже со своими наградами в стиле «Ведьмака». Для этого надо перейти на сайт события и войти в свой аккаунт Fortnite/Epic Games, после чего выполнять другие испытания. За них дают кирку в виде серебряного меча, музыку, множество эмблем, эмодзи и опыта.
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