Демо средневекового аналога «Таркова» Dark and Darker поставило новый рекорд в Steam

6 февраля в Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий. Одним из самых популярных проектов внезапно стал Dark and Darker — онлайн-экшен, в котором игроки должны спускаться в подземелье, сражаться с монстрами и другими пользователями в поисках сокровищ.

Всего за сутки пиковый онлайн демо превысил 102 тыс. игроков — невероятный результат для инди-студии IRONMACE. Игра умудрилась войти в десятку самых популярных игр Steam, обойдя Team Fortress 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 и другие очень популярные тайтлы на платформе.

Фото: SteamDB

Dark and Darker уже называют «средневековым Escape From Tarkov» — после получения сокровищ пользователям необходимо выбраться из подземелья, чтобы потом продать награбленное и проходить квесты. Полноценный релиз игры должен состояться до конца 2023 года.