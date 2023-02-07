Годовщину Elden Ring отметят с небывалым размахом

Bandai Namco решила отметить годовщину Elden Ring с помпой. 25 февраля в 18:00 компания проведёт большой ивент в Стокгольме, на котором будут лайв-шоу, раздачи призов, конкурсы, разнообразный косплей и многое другое. Всё это дело издательство будет стримить на Twitch, а среди приглашённых гостей значатся популярные стримеры Elden Ring — Elajjaz и MissMikkaa.

Фото: Bandai Namco

Остальными деталями будущего ивента компания поделится в ближайшее время. Пока неясно, готовят ли авторы какие-либо сюрпризы: вполне возможно, что именно на ивенте в Швеции FromSoftware анонсирует первое дополнение для ролевого экшена, о котором не раз сообщали инсайдеры.

Elden Ring поступила в продажу 25 февраля 2022 года и стала одной из лучших игр в истории по версии критиков. На церемонии The Game Awards 2022 экшен FromSoftware стал игрой года.