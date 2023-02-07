Летом выйдет новый анимационный фильм по Resident Evil с Джилл, Леоном и Крисом

Sony представила первый трейлер анимационного фильма Resident Evil: Death Island — продолжения предыдущего кино Resident Evil: Vendetta (2017). В главных ролях вновь Леон Кеннеди и Крис Редфилд. Премьера состоится летом.
По сюжету Леон пытается спасти очередную цель, но ему мешает таинственная девушка. Параллельно этому Крис ведёт расследование очередной зомби-вспышки в Сан-Франциско, но определить «нулевого пациента» невозможно. Единственная зацепка — все жертвы были в тюрьме на острове Алькатрас.
В конце ролика, кстати, показывают ещё одну героиню франшизы — Джилл Валентайн. В комментариях к ролику поклонники уже восторгаются долгожданным решением включить девушку в анимационные фильмы.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony Pictures Home Entertainment.
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