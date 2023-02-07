«ВКонтакте» стал недоступен по всей России

Социальная сеть «ВКонтакте» стала недоступна по всей России. Сбои начались в районе 20 часов. Никакой дополнительной информации пока нет.

В других соцсетях, таких как «Твиттер» и мессенджер «Телеграм», масштабный сбой обсуждают с шутками. Представители самой VK подтвердили сбои, но ничего дополнительно не рассказали. Недоступность продолжается уже больше 20 минут.

Судя по карте сбоев, трудности возникли у всего сайта — получить доступ к нему не могут и пользователи из Европы.

Обычно на устранение подобных сбоев уходит не больше часа. Совсем недавно в аналогичной ситуации оказались практически все сервисы «Яндекса», но компания смогла оперативно восстановить доступ и возобновить работу в штатном режиме.