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Ранний доступ Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» начался на ПК

Ранний доступ Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» начался на ПК
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Вслед за премьерой Hogwarts Legacy на консолях покупатели расширенного издания игры на ПК также отправляются в виртуальный Хогвартс — на 72 часа раньше владельцев обычного издания ролевого экшена.

Ожидания от новинки невероятно высоки, а онлайн лишь в одном Steam должен быть колоссальным. Однако с учётом того, что сейчас своё приключение начнёт лишь часть аудитории, первые результаты могут быть не такими уж впечатляющими.

Hogwarts Legacy — экшен-RPG в открытом мире, где мы попадаем в школу уже на пятом году обучения. Нашему герою предстоит нагонять своих соратников, параллельно изучая древнюю магию и пытаясь распутать новый заговор между злодеями. Игра уже получила высокие оценки прессы, и первые отзывы игроков также отличные.

Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»! Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»!
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