В Marvel уже обсуждают «Человека-муравья 4»
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Недавно издание ComicBook взяло интервью у продюсера проектов Marvel Studios Стивена Бруссара. Он рассказал, что в компании уже подумывают о четвёртой части «Человека-муравья».
По словам Бруссара, во время создания фильмов в Marvel Studios прикладывают все усилия, чтобы сделать их великими, а глава киновселенной Marvel и режиссёр трилогии про Человека-муравья Пейтон Рид уже говорили про четвёртую часть.
Да, мы уже думаем об этом. Каждый фильм — это своеобразная отдельная битва с самим собой, поскольку каждую картину хочется сделать великой. Уже начались разговоры«Человеке-муравье» между мной, Пейтоном и Кевином.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» откроет собой пятую фазу киновселенной Marvel. Фильм выйдет 17 февраля, но до России не доберётся.
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