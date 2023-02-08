В Marvel уже обсуждают «Человека-муравья 4»

Недавно издание ComicBook взяло интервью у продюсера проектов Marvel Studios Стивена Бруссара. Он рассказал, что в компании уже подумывают о четвёртой части «Человека-муравья».

По словам Бруссара, во время создания фильмов в Marvel Studios прикладывают все усилия, чтобы сделать их великими, а глава киновселенной Marvel и режиссёр трилогии про Человека-муравья Пейтон Рид уже говорили про четвёртую часть.

Да, мы уже думаем об этом. Каждый фильм — это своеобразная отдельная битва с самим собой, поскольку каждую картину хочется сделать великой. Уже начались разговоры«Человеке-муравье» между мной, Пейтоном и Кевином.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» откроет собой пятую фазу киновселенной Marvel. Фильм выйдет 17 февраля, но до России не доберётся.