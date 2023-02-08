Warner Bros. подтвердила, что не отменяла продолжение «Константина»

Ещё в сентябре прошлого года стало известно, что любимый фанатами фильм «Константин» получит сиквел с Киану Ривзом в главной роли. После этого про фильм долго не говорили, а инсайдеры стали сообщать, что после того, как во главе киновселенной DC встал Джеймс Ганн, ленту отменили.

Фанаты могут выдохнуть, поскольку это не так. Warner Bros. подтвердила изданию Entertaiment Weekly, что картина всё ещё в разработке, поэтому никто её не отменял. Переживать за это пока что не стоит.

У «Константина 2» пока нет даже примерной даты выхода и полноценного сценария. Когда начнётся работа над фильмом, неизвестно. Ранее Киану Ривз рассказал, как докучал боссам Warner Bros., чтобы наконец-то взяться за сиквел фильма.