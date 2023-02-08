Marvel начнёт снимать «Фантастическую четвёрку» в 2024 году

Издание TheWrap пообщалось с режиссёром «Фантастической четвёрки» Мэттом Шекманом и выяснило, что съёмки картины начнутся не раньше начала 2024 года. До этого времени нужно подобрать актёрский состав и проработать сценарий.
По словам Шекмана, который должен был снимать новый фильм по франшизе «Звёздный путь», он отказался от картины, чтобы вновь поработать с Marvel Studios. Как отметил режиссёр, многие люди в этой компании буквально стали его семьёй, поэтому он не мог отказаться от этого.
Детали фильма о Фантастической четвёрке неизвестны. Актёрский состав картины объявят позже, а ниже можно увидеть логотип ленты — он не новый, но мы просто освежаем вам память.
Фото: Marvel
Премьера «Фантастической четвёрки» намечена на 14 февраля 2025 года. Фильм войдёт в шестую фазу киновселенной Marvel.
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