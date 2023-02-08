Take-Two хочет мирно решить конфликт с авторами фанатских ремастеров GTA

Ещё в сентябре 2021 года Take-Two, владеющая Rockstar Games, начала бороться с создателями фанатских ремастеров GTA 3 и GTA: Vice City. Тогда авторов обвинили в использовании исходного кода GTA без соответствующих на то прав.

В результате Take-Two решила судиться с авторами фанатских версий, но, похоже, передумала. Издание Eurogamer сообщило, что Take-Two хочет решить вопрос мирно, без проведения суда. На каких условиях конфликт решится, неизвестно. Эти детали нам не раскроют.

Одной из причин, по которой Take-Two стала яростно бороться с авторами, стал выход официальных ремастеров трёх частей GTA. Правда, они получились ужасного качества.

Как только станут известны детали, Eurogamer пообещал обновить информацию.