Take-Two хочет мирно решить конфликт с авторами фанатских ремастеров GTA
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Ещё в сентябре 2021 года Take-Two, владеющая Rockstar Games, начала бороться с создателями фанатских ремастеров GTA 3 и GTA: Vice City. Тогда авторов обвинили в использовании исходного кода GTA без соответствующих на то прав.
В результате Take-Two решила судиться с авторами фанатских версий, но, похоже, передумала. Издание Eurogamer сообщило, что Take-Two хочет решить вопрос мирно, без проведения суда. На каких условиях конфликт решится, неизвестно. Эти детали нам не раскроют.
Одной из причин, по которой Take-Two стала яростно бороться с авторами, стал выход официальных ремастеров трёх частей GTA. Правда, они получились ужасного качества.
Как только станут известны детали, Eurogamer пообещал обновить информацию.
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