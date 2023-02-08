В Минобрнауки не станут наказывать дипломированных студентов за использование нейросетей
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В начале февраля мы писали о российском студенте Александре Жданове, который защитил диплом с помощью нейросети ChatGPT. После этого Российский государственный гуманитарный университет предложил ограничить доступ к нейросети, поскольку она сильно влияет на процесс обучения.
Это предложение не поддержал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он пообщался с ТАСС и отметил, что студент проверил систему на прочность, наказывать его за это не нужно.
Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, — хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о её возможностях известно давно — показывают, что университетам надо перестраиваться.
Также Фальков подчеркнул, что студенты всегда были изобретательными, а Александр ещё и сам рассказал обо всём процессе.
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