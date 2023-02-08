В The Callisto Protocol добавили хардкорный режим

Студия Striking Distance выпустила крупное обновление 3.02 для The Callisto Protocol. Вместе с ним в хорроре появился хардкорный режим — поднастройка уровня сложности, которая увеличивает урон от монстров, ослабляет дубинку-шокер и сильно уменьшает шансы на выпадение полезных предметов после убийства врагов.

Видео доступно на YouTube-канале Striking Distance Studios. Права на видео принадлежат Krafton

Кроме того, игру в хардкорном режиме можно также пройти в «Новой игре+», сохранив всё своё снаряжение после первого прохождения.

Не забыли создатели и об оптимизации. В версии 3.02 разработчики исправили некоторые ошибки, улучшили производительность в режиме с трассировкой лучей, а также оптимизировали игру для Steam Deck. Также авторы порадовали владельцев сезонного пропуска, добавив набор скинов для главного героя.