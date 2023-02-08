Разработчики CS:GO посмеялись над идеей комментатора для игры — а затем удалили пост

В сообществе Counter-Strike обсуждают токсичную реакцию разработчиков игры, которые ведут официальный аккаунт CS:GO в Twitter.

Комментатор Коннер Scrawny Гирван предложил усложнить установку и разминирование бомбы в CS:GO, чтобы игроку пришлось набирать код на своей клавиатуре. Ответ авторов игры показался многим слишком грубым.

Крутая идея, да? А что, если C4 была бы «живой» в каждом раунде, и если спецназ выстрелит и попадёт в неё до установки, то сразу победит? А что, если сторона атаки сможет заложить бомбу и сразу выстрелить, чтобы погибнуть, но гарантированно выиграть раунд?

Чуть позже оказалось, что ответный твит удалён. Никаких дополнительных разъяснений на этот счёт команда CS:GO не дала.