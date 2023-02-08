Мы подарим Atomic Heart! Условия розыгрыша очень простые
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Совсем скоро на ПК и консолях состоится релиз Atomic Heart — одной из самых ожидаемых игр в этом году. Хотите узнать, какой получилась крупнобюджетная игра про восстание роботов в СССР от российской студии Mundfish? Тогда скорее принимайте участие в нашем розыгрыше, который мы устроили совместно с телеграм-каналом STEAMKODS! Условия здесь очень простые:
- подписаться на телеграм-канал STEAMKODS;
- подписаться на телеграм-канал Чемп.PLAY;
- репостнуть конкурс другу в «Телеграме»;
- нажать на кнопку Хочу Atomic Heart.
Итоги розыгрыша мы подведём вечером 21 февраля, в день выхода игры. Победитель получит ключ Atomic Heart на любую платформу: ПК, PlayStation или Xbox. Дерзайте — и пусть именно вам улыбнётся удача.
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