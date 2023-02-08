Мы подарим Atomic Heart! Условия розыгрыша очень простые

Совсем скоро на ПК и консолях состоится релиз Atomic Heart — одной из самых ожидаемых игр в этом году. Хотите узнать, какой получилась крупнобюджетная игра про восстание роботов в СССР от российской студии Mundfish? Тогда скорее принимайте участие в нашем розыгрыше, который мы устроили совместно с телеграм-каналом STEAMKODS! Условия здесь очень простые:

подписаться на телеграм-канал STEAMKODS ;

; подписаться на телеграм-канал Чемп.PLAY ;

; репостнуть конкурс другу в «Телеграме»;

нажать на кнопку Хочу Atomic Heart.

Итоги розыгрыша мы подведём вечером 21 февраля, в день выхода игры. Победитель получит ключ Atomic Heart на любую платформу: ПК, PlayStation или Xbox. Дерзайте — и пусть именно вам улыбнётся удача.