Как поднять FPS и улучшить графику в Hogwarts Legacy на видеокартах NVIDIA

После релиза Hogwarts Legacy в раннем доступе на ПК игроки заметили, что проект использует устаревшую версию DLSS 2.3.1, в то время как NVIDIA уже выпустила 2.5.1, которая может похвастаться куда более чёткой картинкой. В Сети уже составили гайд, как путём замены всего одного файла существенно повысить качество картинки и немного поднять частоту кадров на видеокартах NVIDIA RTX.

Как заменить устаревшую версию DLSS в Hogwarts Legacy

Скачать файл nvngx_dlss.dll версии DLSS 2.5.1 на сайте TechPowerUp.

Перейти в папку с игрой по пути Engine > Plugins > Runtime > Nvidia > DLSS > Binaries > ThirdParty > Win64.

Скопировать загруженный файл в директорию игры с заменой оригинального nvngx_dlss.dll.

Поигравшие отмечают, что с новой версией DLSS ролевая игра по «Гарри Поттеру» действительно выглядит лучше, а производительность стала ещё стабильнее.