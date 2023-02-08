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Как поднять FPS и улучшить графику в Hogwarts Legacy на видеокартах NVIDIA

Как поднять FPS и улучшить графику в Hogwarts Legacy на видеокартах NVIDIA
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После релиза Hogwarts Legacy в раннем доступе на ПК игроки заметили, что проект использует устаревшую версию DLSS 2.3.1, в то время как NVIDIA уже выпустила 2.5.1, которая может похвастаться куда более чёткой картинкой. В Сети уже составили гайд, как путём замены всего одного файла существенно повысить качество картинки и немного поднять частоту кадров на видеокартах NVIDIA RTX.

Как заменить устаревшую версию DLSS в Hogwarts Legacy

  • Скачать файл nvngx_dlss.dll версии DLSS 2.5.1 на сайте TechPowerUp.
  • Перейти в папку с игрой по пути Engine > Plugins > Runtime > Nvidia > DLSS > Binaries > ThirdParty > Win64.
  • Скопировать загруженный файл в директорию игры с заменой оригинального nvngx_dlss.dll.

Поигравшие отмечают, что с новой версией DLSS ролевая игра по «Гарри Поттеру» действительно выглядит лучше, а производительность стала ещё стабильнее.

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