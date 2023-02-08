Создатели SOMA делают её наследницу

Авторы хорроров SOMA и Amnesia из студии Frictional Games в данный момент трудятся над Amnesia: The Bunker. Однако, помимо работы над этим проектом, команда делает и абсолютно новую игру в духе SOMA. Об этом рассказал креативный директор Frictional Games Фредрик Олссон.

По словам Олссона, команда хочет сделать проект в стиле SOMA, чтобы порадовать фанатов и создать что-то необычное.

Мы по-прежнему очень заинтересованы в том, чтобы делать больше в стиле SOMA. Мы всё ещё очень много работаем над более крупным проектом, в котором, можно сказать, гораздо больше философских фрагментов, которые вы видели в SOMA.

Amnesia: The Bunker выйдет 15 мая 2023 года, а вот дата новой игры неизвестна. Её деталями поделятся уже после релиза новой Amnesia.