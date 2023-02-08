Майкл Бэй впервые поставит телесериал

Известный постановщик блокбастеров Майкл Бэй взялся за первый сериал в карьере. Он срежиссирует и спродюсирует многосерийный боевик для Amazon Prime. Точное название проекта пока неизвестно, но есть первые подробности.

Это будет драматический боевик. Сюжет придумал и написал телесценарист Джо Бартон («Люди»). Шоу расскажет про американского охотника за головами, который работает на юге от границы США. Герою предстоит бороться за свою жизнь после того, как преследуемый им человек провоцирует на себя и протагониста гнев мексиканского наркокартеля.

Бэй признался, что на работу над этим сериалом его вдохновил реальный бывший федеральный агент.

Я был вдохновлён около 5 лет назад, когда тусовался в Коста-Рике с бывшим федеральным агентом США, который занимается сёрфингом каждый день и живёт хорошей жизнью. Он поддерживает свой расслабленный образ жизни в Коста-Рике, выслеживая «плохих гринго», скрывающихся в Южной Америке.