Atomic Heart, Shadow Warrior 3 и другие — новинки Game Pass в феврале
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Microsoft раскрыла полный список игр, которые пополнят каталог Game Pass в феврале. Компания также рассказала, какие тайтлы в этом месяце покинут сервис.
21 февраля в Game Pass для ПК и консолей станет доступен ретрофутуристический боевик Atomic Heart. 14 февраля в сервис добавят ролевой экшен Mount & Blade 2: Bannerlord, а 15 февраля — стратегию Cities: Skylines – Remastered. Шутер Shadow Warrior 3 пользователи платформы смогут начать проходить с 16 февраля.
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Список игр, которые станут доступны в Game Pass до конца февраля
- Madden NFL 23 — 9 февраля (ПК и консоли).
- SD Gundam Battle Alliance — 9 февраля (ПК и консоли).
- Mount & Blade II: Bannerlord — 14 февраля (ПК и консоли).
- Cities: Skylines – Remastered — 15 февраля (консоли).
- Shadow Warrior 3: Definitive Edition — 16 февраля (ПК и консоли).
- Atomic Heart — 21 февраля (ПК и консоли).
Фото: Microsoft
Список игр, которые уберут из Game Pass 15 февраля
- Besiege.
- CrossfireX.
- Infernax.
- Recompile.
- Skul: The Hero Slayer.
- The Last Kids on Earth.
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