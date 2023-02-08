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Atomic Heart, Shadow Warrior 3 и другие — новинки Game Pass в феврале

Atomic Heart, Shadow Warrior 3 и другие — новинки Game Pass в феврале
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Microsoft раскрыла полный список игр, которые пополнят каталог Game Pass в феврале. Компания также рассказала, какие тайтлы в этом месяце покинут сервис.

21 февраля в Game Pass для ПК и консолей станет доступен ретрофутуристический боевик Atomic Heart. 14 февраля в сервис добавят ролевой экшен Mount & Blade 2: Bannerlord, а 15 февраля — стратегию Cities: Skylines – Remastered. Шутер Shadow Warrior 3 пользователи платформы смогут начать проходить с 16 февраля.

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Список игр, которые станут доступны в Game Pass до конца февраля

  • Madden NFL 23 — 9 февраля (ПК и консоли).
  • SD Gundam Battle Alliance — 9 февраля (ПК и консоли).
  • Mount & Blade II: Bannerlord — 14 февраля (ПК и консоли).
  • Cities: Skylines – Remastered — 15 февраля (консоли).
  • Shadow Warrior 3: Definitive Edition — 16 февраля (ПК и консоли).
  • Atomic Heart — 21 февраля (ПК и консоли).

Фото: Microsoft

Список игр, которые уберут из Game Pass 15 февраля

  • Besiege.
  • CrossfireX.
  • Infernax.
  • Recompile.
  • Skul: The Hero Slayer.
  • The Last Kids on Earth.
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