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Российским зрителям хотят запретить съёмку фильмов в кинотеатрах

Российским зрителям хотят запретить съёмку фильмов в кинотеатрах
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Сегодня Госдума в первом чтении приняла закон о прямом запрете на аудио- или видеозапись фильмов и их отрывков в кинотеатрах.

Если законопроект окончательно примут, то представители кинотеатров получат право отказывать нарушителям в своих услугах. При этом сделанные на фоне экранов селфи не будут считаться нарушением, а за короткие ролики для соцсетей будут привлекать. Об этом рассказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Фотосъёмка себя на фоне кино — это всё-таки не видео, которое возможно выложить в интернет как фильм. Поэтому это просто другой жанр. Это не регулируется этим законопроектом.

Авторы закона заявили, что пиратские копий лент продолжают появляться в Сети. Поэтому, по их словам, проблема остаётся актуальной. Если закон пройдёт ещё два чтения и будет подписан президентом, то он будет окончательно принят.

Сейчас съёмка в кинотеатрах России законодательно не запрещена. При этом закон не запрещает наказывать тех, кто покупает, хранит или перевозит контрафактные фильмы и музыку для перепродажи в особо крупных размерах.

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