Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бывшие ветераны Ubisoft создают для владельца PUBG аналог «Ведьмака»

Бывшие ветераны Ubisoft создают для владельца PUBG аналог «Ведьмака»
Комментарии

Корейская Krafton, которая недавно издала The Callisto Protocol, открыла в Монреале новую игровую студию. В команду вошли бывшие сотрудники Ubisoft, её возглавил бывший геймдиректор шутера Far Cry 5 Патрик Мити. Под его руководство попали разработчики серий Far Cry, Assassin's Creed и Prince of Persia — Бенуа Фраппье, Мартин Паради и Фредерик Дюрок.

Команда Krafton Montreal

Команда Krafton Montreal

Фото: Gamesindustry

Команда уже работает над своим первым проектом — AAA-игрой, сюжет которой основан на культовом корейском романе «Птица, которая пьёт слёзы» писателя Ли Ёндо. В будущем Krafton собирается превратить роман в мультимедийную франшизу, в которую войдут не только игры, но и кино, и комиксы.

В штат Krafton Montreal сейчас входят 12 человек. Но в течение следующих трёх лет его собираются расширить до 150 сотрудников. Дата выхода первой игры студии пока неизвестна.

Новость по теме
В The Callisto Protocol добавили хардкорный режим
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023