Операционная система на Samsung Galaxy S23 весит целых 60 ГБ

Новый смартфон Samsung Galaxy S23 уже попал в руки некоторых пользователей. По их словам, операционная система аппарата с памятью 128 ГБ требует половину свободного места — целых 60 ГБ.

Распределение памяти в Samsung Galaxy S23 Фото: Twitter

Эксперты считают, что такой огромный вес обусловлен тем, что Samsung обязана поставлять смартфоны с предустановленными приложениями Google. По этой причине хранилища новых гаджетов заполняются дублями неоптимизированных программ американской корпорации, которые достаточно много весят.

Кроме того, Samsung поставляет свои аппараты с предустановленными LinkedIn, Netflix, Spotify и другими «тяжёлыми» приложениями.

Также важно напомнить, что Samsung не использует A/B partition — эта система стала доступна с релизом Android 7. Благодаря ей владельцы смартфонов могут установить две операционные системы — чтобы при обновлении одна из них была «в запасе». С учётом веса «операционки» в Galaxy S23, корейская компания не собирается в будущем использовать эту систему.