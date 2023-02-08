Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Операционная система на Samsung Galaxy S23 весит целых 60 ГБ

Операционная система на Samsung Galaxy S23 весит целых 60 ГБ
Комментарии

Новый смартфон Samsung Galaxy S23 уже попал в руки некоторых пользователей. По их словам, операционная система аппарата с памятью 128 ГБ требует половину свободного места — целых 60 ГБ.

Распределение памяти в Samsung Galaxy S23

Распределение памяти в Samsung Galaxy S23

Фото: Twitter

Эксперты считают, что такой огромный вес обусловлен тем, что Samsung обязана поставлять смартфоны с предустановленными приложениями Google. По этой причине хранилища новых гаджетов заполняются дублями неоптимизированных программ американской корпорации, которые достаточно много весят.

Кроме того, Samsung поставляет свои аппараты с предустановленными LinkedIn, Netflix, Spotify и другими «тяжёлыми» приложениями.

Также важно напомнить, что Samsung не использует A/B partition — эта система стала доступна с релизом Android 7. Благодаря ей владельцы смартфонов могут установить две операционные системы — чтобы при обновлении одна из них была «в запасе». С учётом веса «операционки» в Galaxy S23, корейская компания не собирается в будущем использовать эту систему.

Новость по теме
Samsung Galaxy S23 начали продаваться в России до старта официальных продаж в мире
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023