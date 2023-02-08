Операционная система на Samsung Galaxy S23 весит целых 60 ГБ

Новый смартфон Samsung Galaxy S23 уже попал в руки некоторых пользователей. По их словам, операционная система аппарата с памятью 128 ГБ требует половину свободного места — целых 60 ГБ.
Распределение памяти в Samsung Galaxy S23
Фото: Twitter
Эксперты считают, что такой огромный вес обусловлен тем, что Samsung обязана поставлять смартфоны с предустановленными приложениями Google. По этой причине хранилища новых гаджетов заполняются дублями неоптимизированных программ американской корпорации, которые достаточно много весят.
Кроме того, Samsung поставляет свои аппараты с предустановленными LinkedIn, Netflix, Spotify и другими «тяжёлыми» приложениями.
Также важно напомнить, что Samsung не использует A/B partition — эта система стала доступна с релизом Android 7. Благодаря ей владельцы смартфонов могут установить две операционные системы — чтобы при обновлении одна из них была «в запасе». С учётом веса «операционки» в Galaxy S23, корейская компания не собирается в будущем использовать эту систему.
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