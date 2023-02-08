Для Modern Warfare 2 и Warzone 2 представили контент второго сезона. Им недовольны

Activision полноценно представила второй сезон Call of Duty: Modern Warfare 2 — и его наполнение вызвало споры и недовольства среди поклонников шутера. К сожалению, спустя почти пять месяцев после выхода у мультиплеера большая проблема с картами.
И новый сезон этого не исправит: добавят всего две локации — «Музей» (был в бете) и «Купол» (ремейк карты из старой Modern Warfare 3). Фанаты и без того были недовольны количеством локаций, а подобное исключительно разочаровывает. Блогеры по Call of Duty активно выказывают своё недовольство, отмечая, что до выхода Activision обещала «беспрецедентный уровень поддержки новым контентом». Его пока не видно.
Ещё в мультиплеер добавят шесть новых режимов, среди которых «Заражение», «Ган Гейм» и Grind (в течение сезона), новый «Рейд» (в течение сезона) и пять видов оружия, включая катану. И наконец-то запустят рейтинговые игры.
А вот игрокам Warzone 2 повезло куда больше: новая карта (Ashika Island), событие «Путь ронина», сразу несколько новых механик и даже свежий режим «Возрождение».
У DMZ ситуация чуть скромнее: новые боссы, миссии и тот же остров из Warzone 2 в качестве новой локации.
Для бесплатной Warzone 2 разработчики явно стараются выпускать побольше контента, однако владельцы Modern Warfare 2 чувствуют себя одураченными — всё внимание и силы команды уходят на поддержку королевской битвы, но никак не традиционного мультиплеера.
- 8 февраля 2023
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