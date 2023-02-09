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Хейтеры Hogwarts Legacy спойлерят игру всем остальным

Хейтеры Hogwarts Legacy спойлерят игру всем остальным
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Несуразный скандал вокруг Hogwarts Legacy продолжается. Его суть: группа людей ненавидит создательницу «Гарри Поттера» Джоан Роулинг за её высказывания на тему трансгендеров. Сначала они безуспешно пытались призвать всех к бойкоту, потом начали отслеживать стримеров, а теперь пошли дальше.

В соцсетях сотни тысяч людей делятся своими впечатлениями от Hogwarts Legacy, но цифровые сталкеры и ненавистники Роулинг стараются испортить им жизнь. Новый тренд — спойлерить финал и другие важные события в игре. Некоторые скрывают это в изображении по мотивам «Симпсонов».

В интернете идёт настоящее противостояние — пока одни просто пытаются наслаждаться игрой, другие старательно пытаются испортить им впечатления. Однако, учитывая невероятные результаты Hogwarts Legacy в Steam (пиковый онлайн уже 489 тыс.) — бойкот оказался неудачным.

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