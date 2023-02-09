Вышел первый эпизод сериала «Фишер» про страшного и жестокого маньяка СССР

В онлайн-сервисе More.tv вышел первый эпизод шоу «Фишер», которое посвящено истории и поимке одного из самых страшных и жестоких маньяков СССР. Сериал вышел с возрастным рейтингом 18+.
Дебютный эпизод длится 1 час и 4 минуты. Такой хронометраж будет либо у всех серий, либо только у первой, поскольку она открывает собой сериал.
«Фишер» — сериал про маньяка Сергея Александровича Головкина, который действовал в период с 1986 по 1992 год. За ряд жестоких преступлений он был расстрелян в 1996 году. Сюжет шоу расскажет о том, как следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская пытаются поймать Головкина и остановить череду смертей детей.
Главные роли исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич. Снимали шоу Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
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