Харрисон Форд объяснил, почему решил сыграть в фильмах Marvel

Ещё в конце 2022 года стало известно, что Харрисон Форд, известный по роли Индианы Джонса, присоединился к киновселенной Marvel. Актёр исполнит роль генерала Таддеуса Росса. Персонажа с 2008 года играл Уильям Хёрт, но, к сожалению, он умер.
Недавно Форд рассказал, почему вообще решил стать частью супергероики, поскольку никогда особо ей не интересовался. По словам актёра, ему стало интересно попробовать что-то новое, поэтому он согласился сниматься у Marvel.
Я не могу объяснить это самому себе, я просто делаю свою работу. Я подумал: «Кажется, все остальные чудесно проводят время». Я вижу, как эти потрясающие актёры отлично проводят время. К тому же мне нравится заниматься чем-то, чего я ещё не делал.
В комиксах Таддеус Росс был Красным Халком. Не исключено, что на такой шаг решатся и в киновселенной, к тому же появления персонажа фанаты уже долго ждут.
Первое появление Форда в роли Росса состоится в четвёртом «Капитане Америка» — он выйдет в мае 2024 года, а потом актёра можно будет увидеть в «Громовержцах» про антигероев — в июле того же года.
- 9 февраля 2023
-
10:22
-
09:59
-
09:10
-
08:30
-
02:20
-
02:10
-
01:58
-
00:39
- 8 февраля 2023
-
23:07
-
21:41
-
21:02
-
20:45
-
20:15
-
19:42
-
19:02
-
18:33
-
18:01
-
17:24
-
16:51
-
16:23
-
15:53
-
15:23
-
14:59
-
14:50
-
14:19
-
14:02
-
14:01
-
13:55
-
13:48
-
13:32
-
13:31
-
13:10
-
13:02
-
12:41
-
12:40