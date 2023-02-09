Автор Hogwarts Legacy призвал не покупать игру из-за высказываний Джоан Роулинг

В разработке Hogwarts Legacy участвовало множество человек. Один из них, Паркер Харцелер, ответственный за захват движений и помогавший актёрам, сообщил, что не будет покупать проект. Более того, он призвал не покупать его и другим людям.
По словам Харцелера, это связано с Джоан Роулинг и её скандальными высказываниями по поводу трансгендеров. Паркера уличили в лицемерии, поскольку он — один из тех, кто помогал создать Hogwarts Legacy. В ответ на критику автор отметил, что если бы отказался работать над проектом, то остался бы без денег.
Вот моё место в титрах Hogwarts Legacy — второй высокобюджетной игры, в которой меня указали. Я не буду покупать игру — это наименьшее, что я могу сделать.
Аудитория ожидаемо раскритиковала странное решение Паркера, поскольку видит в его словах лишь лицемерие. Однако нашлись и те, кто поддержал автора.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS5 и Xbox Series всем владельцам расширенного издания. Глобальный релиз состоится 10 февраля.
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